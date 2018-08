Der Tennis-Bundesligist tritt beim designierten Meister an

Tennis : GHTC reist mit einem Rumpfteam nach Mannheim

Der Einsatz von Jiri Vesely für den Gladbacher HTC am Sonntag ist noch fraglich. Der Tscheche benötigt nach seiner Leistenverletzung noch grünes Licht von seinem Arzt. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Vor dem Duell mit dem Spitzenreiter der Tennis-Bundesliga sind bislang nur die Positionen elf, 15 und 16 des 16-köpfigen Gladbacher Kaders fix. Spieler sind auf Turnieren oder angeschlagen. Einen Sonderfall bildet Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber.

Zu verlieren hat der Gladbacher HTC am Sonntag nichts: Er tritt in der Bundesliga beim souveränen Spitzenreiter und designierten Meister Grün-Weiß Mannheim an. „Wir sehen dem Wochenende recht entspannt entgegen, weil uns Punkte in Mannheim überraschen würden“, sagt Henrik Schmidt. Der GHTC-Teamchef hatte vor der Saison den Wunsch gehegt, um den Titel mitzuspielen, doch nach vier Unentschieden und je einem Sieg und einer Niederlage ist der Traum geplatzt. Die Mannheimer wiederum sind das Maß aller Dinge. „Was die momentan spielen, in der Bundesliga und auf den Turnieren, ist sensationell“, sagt Schmidt und ergänzt: „Die haben nur ein einziges Einzel diese Saison verloren und das im Match-Tie-Break.“ Das war beim einzigen Remis der Mannheimer, dem 3:3 gegen Blau-Weiß Halle, als Andreas Beck verlor und die Mannheimer beide Doppel abgaben.

Angesichts der mutmaßlichen Übermacht des Kontrahenten ist es nicht verwunderlich, dass der GHTC nicht in Top-Besetzung nach Mannheim fährt. In Aleksandr Nevodyesov (Nummer 224 der ATP-Weltrangliste, 31 Jahre alt), Tim Sandkaulen (20 Jahre) und Max Wiskandt (16, beide ungesetzt) nennt Schmidt die Positionen elf, 15 und 16 seines 16-köpfigen Kaders, die mitfahren. Der Teamchef betont aber: „Das hat nichts mit Kräfte- oder Geldsparen zu tun. Es ist einfach schwierig.“ Zwar weiß Schmidt auch: „Wenn wir in Mannheim verlieren, ist das nicht tragisch, wir müssen uns auf die letzten beiden Spiele am Wochenende darauf gegen Aachen und beim Rochusclub konzentrieren“, aber das habe bei der Aufstellung für Mannheim nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Vielmehr seien Marton Fucsovics, Daniel Gimeno-Traver und Andrej Martin derzeit gut bei Turnieren unterwegs. „Wenn Spieler ausscheiden, werden wir sie holen. Wir wollen uns ordentlich in Mannheim präsentieren“, sagt Schmidt. Eventuell kann er auf Jiri Vesely zurückgreifen, der in der Vorwoche ein starkes Debüt feierte, sich dann aber eine Leistenzerrung zuzog. „Er hat beim Training noch ein komisches Gefühl gehabt und musste noch einmal zum Arzt. Der muss ihm grünes Licht geben“, sagt Schmidt.

Philipp Kohlschreiber hätte laut Aussage von GHTC-Teamchef Henrik Schmidt „gerne gespielt“, eine Regel verhindert das aber. Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi)