Mönchengladbach Theater : Neue Harfe für das Orchester

Stella Farina zeigt das neue Instrument der Marke Salvi, das rund 34.000 Euro kostete. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Als sie 2015 bei den Niederrheinischen Sinfonikern anfing, musste die Harfenistin Stella Farina zunächst mit einem veralteten Instrument vorliebnehmen. Nun freut sich die 31-Jährige Italienerin über eine neue Harfe. Die Anschaffung ermöglichte eine Spende der beiden Theaterfreundeskreise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Richerdt

Im Unterschied zu Streichinstrumenten, die eine jahrhundertelange Lebensdauer erreichen können, verschleißen andere mechanische Musikinstrumente rascher. „Harfen sind wie Klaviere, sie werden langsam schlechter“, weiß Stella Farina. Die 1986 in Turin geborene Italienerin kam im November 2015 als Nachfolgerin der pensionierten Harfenistin Gertrude Endrödy ins Gemeinschaftsorchester des Theaters. Zur Verfügung standen ihr, berichtet der neue Orchestergeschäftsführer Martin Kallnischkies, „zwei betagte Horngacher-Harfen“. Die haben inzwischen 30 Jahre auf dem Buckel. „Die Horngacher-Harfen sind nicht einfach zu stimmen und zu spielen, und die Wartung ist sehr aufwendig“, erklärt die junge Harfenistin, die vormals im RAI-Orchester und bei der Jungen Deutschen Philharmonie gespielt hatte. Ihr Fazit: „Ich passe einfach nicht so gut zu deutschen Harfen“, gibt die italienische Harfenistin lachend zu.

Deswegen beschloss die Geschäftsführung, eine neue Harfe anzuschaffen. Und so begab sich Stella Farina, die mit vier Jahren in Turin ersten Harfenunterricht erhielt und bereits mit 17 ihren ersten Studiengang in diesem Fach abschloss, auf die Suche. Fündig wurde sie im heimischen Turin, aber auch im Showroom eines Musikhändlers in Paris. „Dort hatten wir die Wahl zwischen einer Lyon-Healy von einem amerikanischen Harfenbauer und einem Instrument der Marke Salvi“, berichtet Farina, die ihr Solisten-Diplom mit 23 Jahren an der Münchner Musikhochschule abgelegt hatte.

Doch den Preis, den der Händler aufrief, konnte das Theater Krefeld/Mönchengladbach aus seinem Anschaffungsetat nicht zahlen. „Der Kaufpreis betrug rund 34.000 Euro“, informiert Kallnischkies. Und so traf es sich gut, dass die Theaterfördervereine in Mönchengladbach und Krefeld beschlossen, jeweils 5000 Euro für den Erwerb der Salvi-Harfe, die in Piasco, einer Stadt in der Region Piemont (Nordwest-Italien) hergestellt wurde, zu spenden.