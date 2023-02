Staatsschutz Mönchengladbach ermittelt Schon wieder Schmierereien am Parteibüro der Grünen

Vor vier Wochen hatte es schon einmal eine böse Überraschung für die Grünen in Mönchengladbach gegeben. Am Dienstagmorgen, 10. Januar, entdeckten sie an der Außenfassade ihres Parteibüros großflächige Schmierereien. „Heuchler“ war dort mit roter Farbe an Wand und Tür gesprüht worden und: „Lützi lebt“ sowie „Verräter“. Das war einen Tag vor der Räumung des Erkelenzer Dorfes Lützerath am Rande des Braunkohle-Reviers.