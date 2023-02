Beschleunigtes Verfahren in Mönchengladbach Zwei Ladendiebe erwischt und gleich verurteilt

Ein Detektiv hat am Donnerstag, 2. Februar, zwei Ladendiebe an der Hindenburgstraße auf frischer Tat gestellt. Die Polizei nahm das Duo im Anschluss vorläufig fest. Im besonders beschleunigten Verfahren verurteilte ein Richter den Mann und die Frau am Amtsgericht bereits einen Tag später.