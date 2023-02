Feuerwehreinsätze in Mönchengladbach Aufmerksame Nachbarn: Person im Rollstuhl von Feuerwehr gerettet

(RP) Dank der schnellen Hilfe von Nachbarn ist am Samstagabend ein Brand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Odenkirchen glimpflich ausgegangen. Nachbarn und Angehörige waren nach Angaben der Feuerwehr an der Stettiner Straße gegen 20 Uhr von einem Rauchwarnmelder in einer Wohnung alarmiert worden und hatten sich Zugang verschafft. Eine Matratze war in Brand geraten. In der Wohnung befand sich eine Person im Rollstuhl. Als die Feuerwehr um 20.03 Uhr eintraf, holten die Einsatzkräfte die Person aus der Wohnung und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Wohnung wurde entlüftet.