„Lützi lebt“ Schmierereien am Grünen-Parteibüro in Mönchengladbach – Staatsschutz ermittelt

Nicht nur die Mönchengladbacher Grünen wurden Ziel vom Protest der Klima-Bewegung. In Düsseldorf wurden am Dienstag Braunkohle-Briketts vor die Parteizentrale der Grünen ausgekippt. Rund 40 Demonstranten bezeichneten die Grünen als „Wahlbetrüger“. Auch sie forderten den Erhalt des Dorfes Lützerath. Gleiches Motiv führten Klimaschutz-Demonstranten an, die am Mittwochmorgen gelbe Kreuze an die Fenster und Türen der Grünen-Partei-Zentrale in Berlin klebten. Bereits im November war das Parteibüro der Grünen in Bremen mit Farbe besprüht worden. „Lützerath verteidigen“, war dort an der Fassade zu lesen.