Masterplan in Mönchengladbach : Mehr Grün, mehr Ruhe, mehr Qualität für Rheindahlen

Mönchengladbach Mit dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept soll das Zentrum schöner werden. Die Stimmung in der Bezirksvertretung könnte besser nicht sein.

Bezirksvorsteher Arno Oellers ist froh, dass er den Rheindahlenern jetzt endlich etwas Handfestes berichten kann. Im Rahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts (IHEK) wird sich im Zentrum des Stadtteils bald einiges verändern. Zu Beginn des Prozesses sind Anfang des Jahres die Bürger gefragt worden, und zwar sowohl online als auch vor Ort. Drei konkrete Fragen wurden damals an sie gerichtet: Was ist am Stadtteil gut? Was muss perspektivisch im Stadtteil besser werden? Welche konkreten Ideen gibt es für den Stadtteil? Die Antworten wurden von der Verwaltung analysiert. Und es zeichneten sich diese Themen ab: Verkehr und Mobilität, Stadtbild und öffentlicher Raum, Einzelhandel und Versorgung, Umwelt und Natur, Leerstände und Baulücken.