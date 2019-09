Lehrer-Alltag in Mönchengladbach : Eine Klausur ist oft 22 Stunden Arbeit

Mönchengladbach Lehrern haftete jahrelang das Image an, sie seien faul. Unser Kolumnist zählt dagegen auf, was Lehrer alles zu tun haben – und macht klar, dass die Arbeit zu Hause noch lange nicht vorbei ist.

Heute möchte ich darüber schreiben, wie so ein Lehreralltag aussieht. Zunächst muss ich erwähnen, dass der Arbeitsumfang von vielen Faktoren abhängt: Anzahl der Kurse, Jahrgangsstufe, wie viele Klausuren man schreibt, ob man eine Klassenleitung hat oder eine der zahlreichen Aufgaben im Hintergrund, von denen kaum ein Außenstehender je erfahren wird. Es gibt in jeder Schule also mal deutlich mehr und hin und wieder weniger stark belastete Lehrer. Bei mir ist es so: Ich habe mit Mathe und Informatik zwei Korrekturfächer. Jede Klasse, die ich unterrichte, bringt also Korrekturen mit sich. Als Hauptfachlehrer ist man zudem fast immer in einer Klassenleitung mit drin – so ist es bei mir auch. Zirka einmal die Woche gibt es irgendeine Konferenz oder ein Treffen einer Arbeitsgruppe.