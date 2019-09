Anmeldung ab sofort : Unternehmen Schaffrath organisiert einen Martinsumzug

Mönchengladbach An dem vom Möbelhaus organisierten Event können 2500 Menschen teilnehmen. Kinder bekommen eine Martinstüte, Helfer eine Überraschung. Die Anmeldungen laufen bereits.

Im Sommer denken die Wenigsten an den Herbst mit seinen besonderen saisonalen Ereignissen. Aber manche Mönchengladbacher freuen sich schon auf einen besonderen Termin: den St. Martinszug am Sonntag, 3. November 2019, um 17 Uhr.

Bereits zum vierten Mal in Folge veranstaltet der Möbelhändler Schaffrath einen Martinsumzug. Das Unternehmen will damit Familie und Tradition verbinden. Wer einmal teilgenommen habe, so das Unternehmen, komme oft gerne wieder, denn das bunte Fest mit den leuchtenden Laternen und stimmungsvollen Martinsliedern begeistere insbesondere Familien. Dabei gebe es eine attraktive Zug­route, die vom St. Martin auf seinem weißen Pferd angeführt und von vielen singenden Kindern mit ihren bunt leuchtenden Laternen sowie sechs Musikkapellen begleitet werde. In diesem Jahr tritt zudem der Kinderchor St. Laurentius unter der Leitung von Stephanie Borkenfeld-Müllers zu Schaffraths Martinsfest auf.