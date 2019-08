Pflegeplätze in Mönchengladbach : 93 Prozent der zahlenden Angehörigen werden entlastet

Pflegeplätze in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Pflegeplatz kostet mehrere Tausend Euro im Monat. Wenn Rente, Versicherung und Vermögen nicht mehr reichen, müssen Angehörige oft mitbezahlen. Die sollen bald entlastet werden – doch für die Stadt bedeutet das: höhere Ausgaben.

Für Menschen, die sich derzeit an den Kosten eines Pflegeplatzes für ihre Eltern beteiligen müssen, sind es gute Nachrichten: Sie sollen nach Plänen der Bundesregierung bei der Zuzahlung entlastet werden. Doch für die Stadt Mönchengladbach bringt das – wie für alle anderen Kommunen auch – höhere Kosten mit sich, denn sie muss die Summe übernehmen, die die Angehörigen dann nicht mehr zahlen müssen. Bis zu 382.000 Euro Mehrkosten könnten so jährlich für die Zuzahlung für Heimplätze anfallen, schätzt die Stadt.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hat die Stadt die Kosten der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen für 1437 pflegebedürftige Mönchengladbacher übernommen. Die Zahl der Angehörigen, die an den Kosten beteiligt werden konnten, betrug 273 – so konnten 410.000 Euro eingenommen werden. Mit der Einführung des neuen „Angehörigen-Entlastungsgesetzes“ sollen Kinder künftig erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Laut Stadt würden dadurch rund 93 Prozent der derzeit unterhaltspflichtigen Angehörigen von den Zahlungen befreit – nur sieben Prozent verfügen derzeit über ein Einkommen oberhalb der neu ausgerufenen Grenze.