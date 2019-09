Leistungssport und Schule in Mönchengladbach : „Die Familie gibt Selbstvertrauen“

Mönchengladbach Paula Schneiders ist in diesem Jahr U-20-Europameisterin im Hindernislauf geworden – und hat Abitur gemacht. Welche Rolle die Familie spielt, wenn Leistungssport und Schule zusammenkommen.

Mit dabei in Ungarn und in Schweden: ihre Eltern und ihr Trainer Johannes Gathen. Die Unterstützung hilft. „Allein fühlt man sich nicht so wohl“, sagt die junge Europameisterin. „Wenn die Familie dabei ist, gibt das Selbstvertrauen für den Wettkampf.“ Nur zu den Olympischen Jugendspielen 2018 in Argentinien, für die sie sich durch Platz 3 in Ungarn qualifiziert hat, ist sie allein gereist. Das heißt, natürlich nicht allein, sondern mit 80 anderen jungen deutschen Sportlern. Aber ohne Trainer und Familie. Da war der Weg doch zu weit. Doch die Familie fiebert natürlich mit. „Wir haben die Eröffnungsfeier und die Wettkämpfe im Internet verfolgt“, sagt Paulas Mutter. Nervös war die junge Mönchengladbacher Läuferin beim olympischen Auftritt nicht. „Ich wollte in erster Linie Erfahrungen sammeln, bin dann aber doch an meine persönliche Bestzeit herangekommen und habe im europäischen Vergleich gut abgeschnitten“, stellt sie zufrieden fest.