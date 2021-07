Online-Befragung in Viersen : Umfrage zum Alten Tierpark gestartet

Viersen Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit haben, online ihre Vorschläge einzubringen und sich über die Entwurfsplanung zu informieren.

Die Stadt Viersen hat die Öffentliche Beteiligung zur geplanten Umgestaltung des Alten Tierparks im Stadtteil Süchteln gestartet. Der Link zur Befragung ist ab sofort auf der Internetseite des Süchtelnbüros unter www.suechtelnbuero.de/Innenstadt-gestalten/ abrufbar. Die Teilnehmer sollen so die Möglichkeit erhalten, Details der aktuellen Entwurfsplanung einzusehen und zu bewerten. Darüber hinaus können sie in Kommentarfeldern Vorschläge einbringen. Wie die Stadtverwaltung erläutert, sollen die Ergebnisse der Befragung in die weiteren Planungen mit einfließen. Gefragt wird unter anderem danach, mit welchen der vorgeschlagenen Sportgeräte der Park ausgestattet, wie die vorgesehene Multifunktionsfläche genutzt und die Anlage bepflanzt werden sollte. Zuletzt hatten die Viersener Grünen gefordert, alle Bäume im Park zu erhalten, ebenso wie die Pergolen. Die „Parents for Future“ setzen sich ebenfalls für den Erhalt der Bäume ein, sie haben an einzelnen Exemplaren ihre „Klimaschutzengel“ aus Holz befestigt. Die Umgestaltung des Tierparks ist eine Maßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Süchteln.