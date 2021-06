Proteste der SPD in Krefeld-Hüls : Streit um Kühn-Werbung für Glasfaser in Hüls

Streit um Kühn-Werbung für Glasfaser in Hüls

Proteste der SPD in Krefeld-Hüls

Krefeld Mit den Stimmen von Schwarz-Grün sprach die Bezirksvertretung Hüls in ihrer Sitzung am Mittwoch dem Bezirksvorsteher das Vertrauen aus.

Die Bezirksvertretung Hüls sorgt weiter für politischen Zündstoff. In der Sitzung am Mittwoch beherrschte die Diskussion über eine Empfehlung des neuen Bezirksvorstehers Timo Kühn (CDU) zu Gunsten des Unternehmens Deutsche Glasfaser die Diskussion. Dieses möchte im Stadtteil das Glasfasernetz ausbauen – dafür aber ist es notwendig, dass mindestens 40 Prozent der Hülser einen Anschluss ordern. Deshalb schrieb Bezirksvorsteher Kühn eine Empfehlung an alle Haushalte.