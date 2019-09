Theater : „Der goldene Drache“ zur besten Opern-Inszenierung gewählt

Szene aus der Oper „Der goldene Drache“ mit Panagiota Sofroniadou und James Park. Foto: M. Stutte. Foto: Stutte, Matthias/Matthias Stutte

Mönchengladbach Acht Kritiker haben für die „Welt am Sonntag“ Opernproduktionen begutachtet. Das Musiktheater von Peter Eötvös spielt in einem Asia-Schnellimbiss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Acht renommierte Kritikerinnen und Kritiker haben die Opernlandschaft Nordrhein-Westfalens unter die Lupe genommen und für die “Welt am Sonntag“ in verschiedenen Bereichen ihre Favoriten der Spielzeit 2018/19 genannt. Gleich zwei Kritikerinnen, die kürzlich verstorbene Kulturjournalistin Ulrike Gondorf (u.a. WDR, DLF, SWR und BR) und Regine Müller (u.a. Opernwelt und WDR), entschieden sich in der Kategorie „Beste Inszenierung (Stück nach 1945)“ für das Musiktheater „Der goldene Drache“ von Peter Eötvös in der Regie von Petra Luisa Meyer. Zusätzlich wurde der Tenor James Park für seine Leistung in „Der goldene Drache“ von Regine Müller als bester Nachwuchssänger nominiert.

Das Stück wurde im Mai 2018 im Theater Krefeld als „On-Stage-Produktion“ gezeigt – die Zuschauer sitzen mit auf der Bühne und bekommen so außergewöhnliche Perspektiven geboten und haben eine faszinierende Nähe zu den Darstellern. „Der goldene Drache“ ist eine tragikomische, sozialkritische Geschichte aus raschen Momentaufnahmen (fünf Darsteller schlüpfen in 17 Rollen), die in einem Asia- Schnellimbiss spielt. Erst 2014 an der Oper Frankfurt uraufgeführt, ist das Gemeinschaftstheater das vierte Haus, das dieses Werk in den Spielplan aufgenommen hat. Das Libretto stammt von Roland Schimmelpfennig, dessen gleichnamiges Schauspiel seit vielen Jahren erfolgreich gespielt wird und auch am Niederrhein vor einigen Jahren zu sehen war.