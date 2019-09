Für Teams und Einzelstarter : Biathlon auf dem Eickener Markt in Mönchengladbach

Eicken Mit Infrarot-Gewehren und Laufschuhen klappt der Sport auch im Sommer. Am 15. September können auch Einzelstarter die Herausforderung annehmen.

Als Biathleten können sich auch Ungeübte am Sonntag, 15. September, auf dem Eickener Marktplatz versuchen. Denn dort macht von 11 bis 18 Uhr die Biathlon-Deutschland-Tour Station. Und das bedeutet: Auf Trimm-Geräten und mit Infrarot-Gewehren können insgesamt 15 vierköpfige Teams zu einer Biathlonstaffel-Challenge antreten. Ab 14 Uhr müssen Männer dabei 400 Meter und Frauen 300 Meter im Skilanglauf auf einem Thorax-Trainings-Gerät zurücklegen. Anschließend sind Schießkünste gefragt. Fünf Schüsse sind im Stehen abzugeben. Für jeden Fehlschuss werden 15 Sekunden Zeitstrafe aufgebrummt. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die schnellsten drei Teams stehen am Ende im Finale.

Die Biathlon-Deutschland-Tour bezeichnen ihre Veranstalter als „weltgrößten Volksbiathlon“. 2019 gastiere sie mit ihrer mobilen Biathlonarena in 40 Städten. Zur Staffel-Challenge in Mönchengladbach können sich die vierköpfigen Teams bis 6. September bei Bernd Müller per Mail unter der Adresse in.eickener.sache.ev@t-online.de und der Telefonnummer 02161 6789419 anmelden. Keine Voranmeldung ist für Einzelstarter nötig, die sich auch einmal als Biathleten versuchen wollen. Immer wenn sich am 15. September mindestens zwei Interessenten gefunden haben, treten sie zu einem 400-Meter-Lauf auf dem Trainingsgerät und zu fünf Schüssen an. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit. Der Tagessieger erreicht das Finale und kann beim Biathlonwochenende in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena am 25. und 26. Januar 2020 gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte antreten.