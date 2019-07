Supermarkt in Mönchengladbach : Rewe folgt in Windberg auf Edeka im Kaiser’s-Markt

Mönchengladbach Mitte August schließt Edeka den noch als Kaiser’s gekennzeichneten Supermarkt an der Lindenstraße.

Gerüchte gab es schon länger, inzwischen sind auch viele Regale in dem früheren Kaiser’s-Markt an der Lindenstraße in Windberg leer. Der Edeka-Markt, der auch seit der Übernahme der alten Kette durch Edeka noch unter dem Label Kaiser’s firmiert, wird Mitte August schließen. Das bestätigte eine Edeka-Sprecherin unserer Redaktion. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da der Standort für uns sehr attraktiv ist“, teilte die Sprecherin mit. „Aber der bestehende Mietvertrag läuft zum 31. August aus und die Gespräche mit dem Immobilienbesitzer führten leider zu keinem erfolgreichen Abschluss.“

Damit verschwindet ein wichtiger Nahversorger im Ort, fußläufig gibt es keine Alternative für die Bevölkerung. Allerdings hat sich bereits ein Ersatz gefunden. Wie eine Sprecherin der Rewe Gruppe bestätigte, plant der Edeka-Konkurrent die Eröffnung eines Supermarktes in dem Gebäude an der Lindenstraße. „Geplant ist die Eröffnung Mitte bis Ende der ersten Jahreshälfte 2020“, sagte die Sprecherin. Wie Rewe mitteilte, werde der Vollversorger ein „umfangreiches Sortiment an Bio-Produkten, Convenience-Artikeln, regionalen Produkten und internationalen Spezialitäten in Bedienung oder frisch abgepackt zur Selbstbedienung“ bieten. Rewe sichere somit die Nahversorgung. Dies hat in anderen Stadtteilen, in denen Kaiser’s-Märkte geschlossen wurden, deutlich länger gedauert. In Lürrip war der Markt gut 15 Monate leer, bis eine Penny-Filiale im Oktober 2017 eröffnete. In Bettrath, Rheindahlen und Hardt folgte jeweils Edeka auf Kaiser’s.