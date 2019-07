Kolumne Denkanstoß : Puh, ist das heiß!

Wer in diesen Tagen wie die Müllwerker draußen arbeiten muss, hat es nicht leicht. Foto: Mags

Mönchengladbach Unsere Autorin dankt bei der schweißtreibenden Hitze allen „Draußenarbeitern“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Wasserloos-Strunk

Puhhh… ist das heiß. An Tagen wie diesen ist es für so manchen von uns nicht so einfach. Gut, wenn man sich im Haus aufhalten kann, und der Weg zum Wasser im Kühlschrank nicht weit ist. Es ist heiß! 40 Grad, das ist eine Hausnummer! Wer jetzt draußen arbeiten muss, gehört für mich in die Kategorie „Helden des Alltags“.

Da können diejenigen, die in klimatisierten Büros hocken und bei smarten 22 Grad (damit sie sich nicht erkälten) vor sich hin arbeiten, gar nicht mitreden. Ich weiß wovon ich spreche: das Büro auf der Nordseite, immer ein laues Lüftchen und zur Not ein Ventilator, aber nur zur Not. Das ist nicht heiß. Das ist bestenfalls warm.

Da geht es denen, die vor meiner Haustür gerade das gebuddelte Loch auf der Straße zuschütten ganz anders. Sie arbeiten in der prallen Sonne – und hören sich überdies noch an, dass das mal schneller gehen könnte, denn schließlich ist die Straße jetzt schon wochenlang eine Baustelle.

Ganz ähnlich geht es den Müllmännern. Auch sie können nicht – wie andere – einfach in Hemdchen und Sandalen arbeiten. Sicherheitsschuhe, hochgeschnürt und Arbeitskleidung sind natürlich Pflicht. Bei vormittäglichen 30 Grad die Gladbacher Müllcontainer leeren – das ist schon eine reife Leistung.

So reif, wie der Müll in vielen Tonnen – der bei diesen Temperaturen einen geradezu entrückenden Duft von sich gibt.

Die „Draußenarbeiter“ sorgen in diesen Hundstagen dafür, dass die Baustellen auf der Straße doch irgendwann fertig werden, dass der Müll uns nicht den Garten zumieft und dass es am Hausbau weiter geht – weil im Herbst will man ja einziehen. Und weil wir ohne all diese Arbeit ganz schön ins Schwitzen kommen würden, finde ich dass es Zeit ist um Danke zu sagen! Danke liebe Bauarbeiter und Müllmänner, danke liebe Schornsteinfeger und Dachdecker, danke Euch allen, die ihr bei diesen Temperaturen draußen arbeitet und dafür sorgt, dass es doch irgendwie weiter geht. Und wenn ich hier – was ich natürlich befürchte – jede Menge andere Professionen einfach ausgelassen habe: Danke auch Euch.