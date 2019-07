Am Schloss Wickrath : Kutschen sind der Knaller bei Fest am See

25 solcher Kutschen erwarten die Veranstalter zum Fest am See. Die meisten Gefährte wurden um das Jahr 1900 gebaut. Sowohl Ein- als auch Vierspänner sind in Wickrath vertreten. Foto: Veranstalter

Wickrath Ein Feuerwerk wird es dieses Jahr nicht geben, dafür sollen historische Kutschen mit Pferdegespannen der Hingucker sein beim Fest am See. Sie drehen am Samstag und Sonntag auch Runden durch Wickrath und Umgebung.

Auch wenn Wickrath ein Wasserschloss ist – die Organisatoren des Fests am See haben derzeit alle Hände voll zu tun, einer neuen Attraktion der Veranstaltung einen hinreichend feuchten Untergrund zu bereiten. 25 Kutschen nebst Pferdegespannen werden Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr in einem Concours d’Elegance auf einem Sandplatz Fahrkunst zeigen. „Der Sand darf nicht zu trocken sein, sonst würden die Kutschen darin zu tief einsinken“, sagte Organisator Elmar Eßer von der städtischen Marketinggesellschaft MGMG. Mithin mühen sich Eßer und Helfer seit Tagen ab, den Platz für die Gespanne zu bewässern. Die historischen Kutschen sind an beiden Festtagen in Wickrath, sie werden auch durch den Stadtteil fahren – und sind ein Grund dafür, dass es in diesem Jahr kein Feuerwerk geben wird.

Angesichts der Hitze und Trockenheit hätte es dazu kommen können, dass die Feuerwehr den Feuerzauber untersage, sagt Eßer. Der Hauptgrund für den Verzicht ist allerdings der Besuch der Kutschen. Denn die ein- bis vierspännigen Gefährte werden von 46 Pferden gezogen, die auch in Ställen am Veranstaltungsplatz untergebracht werden müssen. Ein Feuerwerk würde die Tiere dort wohl irritieren. Ein Feuerwerk habe es ohnehin nicht bei jedem Fest am See gegeben, sagt Eßer.

Info Der Kurs der historischen Kutschen Streckenplan

So bringen die Kutschen – die meisten sind um das Jahr 1900 gebaut worden – Abwechslung in das Programm des 44. Fests am See. Am Samstag werden sie ab 16.30 Uhr in der Reithalle ausgestellt sein. Bereits vormittags um 11 Uhr starten sie zur Rundfahrt durch Wickrath und Umgebung. Am Sonntag, 28. Juli, beginnt die Rundfahrt um 12 Uhr, um 14 Uhr werden die Gespanne im Innenhof des Schlosses präsentiert, gegen 14.15 Uhr fahren sie am Sandplatz noch auf einem Parcours mit Hindernissen.

Stutenschau Am Samstag gibt es im Schlosspark auch wieder eine „Elite Stutenschau“ aller Rassen des Rheinischen Pferdestammbuchs. Auf dem großen Reitplatz können Zuschauer die Vierbeiner von etwa 10 bis 13 Uhr begutachten.

Gartenmarkt Mehr als 70 Aussteller präsentieren Gartenzubehör und Dekorationsartikel – vom Grill, über Kamine, Keramik bis zur Tischwäsche. Käsereien, Imker, Wursträuchereien, Gewürzwerke und Marmeladenmanufakturen bieten Leckereien an.

Ökumenischer Gottesdienst Am Sonntag wird um 11 Uhr auf der Bühne im Park ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.

Live-Musik Am Samstag, um 17 Uhr und um 19.15 Uhr spielen Rody Reyes und seine Band „Havanna con Klasse“ kubanische Klänge. Die Big Maggas, die angeblich „schönste Boygroup der Welt“, entern um 21 Uhr die Bühne. Am Sonntag spielen um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr die „Milchkännchen“ auf und präsentieren Blechblasmusik und Gute-Laune-Jazz.

Show-Einlagen Samstag, 18 Uhr, Fitnessclub „Clever fit“; 20 Uhr, Wickrather Kreuzherren; Sonntag, 12.15 Uhr, Tanzpaar der KG Ruet-Wiss Okerke; 12.30 Uhr, Vogel-Flugschau; 16.30 Uhr, Tanzaufführung Schwarz-Gold Odenkirchen.

Durch diese Orte werden die historischen Kutschen am Samstag rollen. Die Strecke ist etwa 22 Kilometer lang. Die ersten Gespanne brechen um 11 Uhr am Wickrather Schloss auf. Foto: Veranstalter

Am Sonntag führt der Rundkurs der Gespanne über 14 Kilometer. Die ersten Kutschen starten dann um 12 Uhr am Wickrather Schloss. Foto: Veranstalter