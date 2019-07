Wechsel in Mönchengladbach : Neue Bethesda-Direktorin: „Ich bin ein Kind des Krankenhauses“

Mönchengladbach Die 50-Jährige trat die Nachfolge von Helmut Häfner an. Dieser hat die Leitung von zwei Bonner Kliniken übernommen, die wie das Bethesda zur Johanniter-Gruppe gehören.

Mönchengladbach sieht erstaunlich gut aus. Zumindest in dem Bildband, den Kollegen Rita Tönjann zum Dienstantritt geschenkt haben. Die Hochglanz-Motive selbst an Ort und Stelle zu besichtigen, dazu ist die 50-Jährige allerdings noch nicht gekommen. Denn seit 1. Juli ist sie neue Direktorin des Bethesda-Krankenhauses und folglich damit beschäftigt, sich in die neue Aufgabe tief einzuarbeiten. Immerhin: Neben einigen „medizinischen Leuchttürmen“ hat sie in dem Haus auch schon Bereiche ausgemacht, die konzeptionell weiterentwickelt werden können.