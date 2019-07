Abtauchen im Freibad Volksgarten : Baden wie im Bilderbuch

Eine Ahnung von Schwerelosigkeit: Die Schwingen ausbreiten und unter Wasser schweben gehört zu den Freuden eines Freibadbesuchs. Stella und Jana genießen es. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Freibad im Volksgarten ist der beste Ort für den heißesten Tag des Jahres. Einfach abtauchen – wir haben’s ausprobiert.

Von Sven Heß

Heiiiiiß! Da hilft nur eines: zum Abkühlen ins Volksbad. Gute Idee, dummerweise haben die am bisher heißesten Tag des Jahres schon ein paar andere Menschen gehabt. Die Parkplatzsuche zieht sich daher ein wenig hin, wir kommen auch dabei ins Schwitzen. Aber nach kurzem Marsch entlang wahrscheinlich ebenfalls durstiger Volksgarten-Bäume sind wir drin. Die Erfrischung kann kommen! Nur noch schnell in die Badehose. Überraschung: Die Einzelumkleiden für den Herren sind modern und geräumig, da gelingt der Einsteig ins Beinkleid ohne Anfälle von Platzangst. Schnell noch Rucksack in den Spind – und los geht’s.

Aber halt! Erstmal unter die Open-Air-Duschbrause, mitten im Sonnenschein. Die heißen Strahlen zeigen das Wasser von seiner glänzendsten Seite. Ein erstes Motiv für unsere Foto-Expedition? Am rutschigen Rand des kleinsten der drei Schwimmbecken, hält man die schwere Kamera besser nicht so gelassen in der Hand. Denn der Knipsapparat ist kein Freund des nassen Elements.

Die Idee, sich im Volksbad abzukühlen, hatten gestern noch gut 4000 weitere Menschen. Zum Glück ist in und rund um den Becken genug Platz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Vor allem unter Wasser will er rundum verpackt sein: Also schnell in die unhandliche Schutzhülle zwängen, bevor es an die submarine Jagd auf Motive geht. Es ist gar nicht so einfach, die Knöpfe und Rädchen zu bedienen. Und, besonders fies: Dem Auge erscheint alles unscharf, verschwommen, und das Licht ist auch anders als an Land – ziemlich blau.

Man kann es mit einem Kopfsprung tun oder sich vorsichtig die Leiter hinab hangeln, aber wer mit Schwung über die Wasserrutsche einsteigt, kann unterwegs auch noch jauchzen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mit Sonnenbrille ist es im Wasser noch ein bisschen cooler. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Ein Kokon aus Luftblasen hüllt die Springerin beim Eintritt ins nasse Element ein. Haltungsnote: 10,0. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Vor dem Schwimmen duschen! Nicht weil’s in der Badeordnung steht, sondern weil’s Spaß macht. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Schwimmer brauchen Stärkung. Doch Pommes geben das Gefühl, mit Ballast im Bauch zu tauchen. Foto: Bauch, Jana (jaba)