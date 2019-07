Feuer in Mönchengladbach : Küchenbrand weitet sich auf Dachstuhl aus

Feuer in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach hat eine Familie wegen eines Feuers ihr zu Hause verloren. Zuerst brannte die Küche, dann der komplette Dachstuhl.

An der Aktienstraße ist am Donnerstagabend ein Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Die Bewohner hatten sich ins Freie retten könne. Das Haus sei jedoch nicht mehr bewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Verletzten. Die Straße musste gesperrt werden.