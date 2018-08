Wermelskirchen: Einbrecher knacken Supermarkt-Tresor

Wermelskirchen Einbrecher erbeuteten am Wochenende einen hohen Geldbetrag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Unbekannten hatten das Bargeld aus einem Tresor eines Supermarktes im Zentrum (Norma) ein hoher Geldbetrag gestohlen. In der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis 5.45 Uhr Montagmorgen waren sie in die Warenräume des Lebensmittelmarktes an der Straße Eich eingebrochen. Auf noch unbekannte Weise überwanden sie den Alarm. so die Polizei. Aus dem Tresor stahlen sie einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Spurensicherung nahm den Tatort am Montag auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.