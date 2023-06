Widerstandshandlungen in Mönchengladbach Randalierer verletzen mehrere Polizisten

Ein Mann wütet in seiner Nachbarschaft mit einer Axt, eine Patientin randaliert in einem Krankenhaus, ein Betrunkener greift Sanitäter an. Die Polizei hatte am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag alle Hände voll zu tun, um aggressive Menschen in die Schranken zu weisen. Dabei kam es im mehreren Stadtteilen zu Widerstandshandlungen gegen Polizisten.