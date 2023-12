Mit Softair-Pistole herumgeschossen Polizei nimmt bewaffneten Mann am Dortmunder Hauptbahnhof fest

Polizisten haben am Dortmunder Hauptbahnhof einen bewaffneten Mann festgenommen. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Passant am Freitagabend gemeldet, dass auf dem Vorplatz eine Person mit einer Softair-Pistole herumschießen würde. Als die Beamten den Verdächtigen stellten, gab dieser an, dass sich in seiner Tasche Waffen befänden. Tatsächlich fanden die Polizisten darin eine Softair-Pistole mit zwei Kugeln, eine Schreckschusspistole ohne Munition sowie ein Feldmesser.