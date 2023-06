Zwei Filialen in Mönchengladbach Kaufland-Mitarbeiter zum Streik aufgerufen – Verdi fordert mehr Lohn

In der Tarifrunde 2023 fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 2,50 Euro mehr Gehalt pro Stunde für Mitarbeitende des Einzelhandels in NRW. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, ist nun zu Streiks aufgerufen worden. Am Donnerstag, 1. Juni 2023, sind die Beschäftigten mehrere Kaufland-Filialen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das teilte Verdi mit. In Mönchengladbach betrifft der Streik die Standorte an der Reyerhütte und der Krefelder Straße. Allerdings sind beide am Donnerstag geöffnet. Ob es dennoch zu Einschränkungen im Betrieb kommt, ist nicht bekannt.