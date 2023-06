Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden Unfall mit Linienbus und sechs Autos

Der Busfahrer war laut Polizeibericht mit einem Gelenkbus auf der Mülgaustraße in Richtung Odenkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto des 35-Jährigen. Anschließend prallte der Bus gegen zwei am Fahrbandrand geparkte Wagen und schob diese auf drei weitere dort stehende Autos.