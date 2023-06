Neuer Studiengang „Digitale Forensik“ In Mönchengladbach werden bald „Cyber-Cops“ ausgebildet

Wenige Stunden bevor NRW-Innenminister Kostenpflichtiger Inhalt Herbert Reul (CDU) im Monforts Quartier aus seinem gesicherten Dienstwagen steigt, haben Ermittler bei einer Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bundesweit Wohnungen durchsucht. Auch in NRW, auch in Mönchengladbach und im benachbarten Kreis Heinsberg gab es Zugriffe. Reuls Termin auf dem Cyber Campus passte dazu. Denn, so verriet der Innenminister wenig später den geladenen Gästen, Auslöser für die Razzia waren Ermittlungen im digitalen Netz. Dort waren Geldströme und Spendensysteme aufgefallen, ein Teil der Finanzstruktur des IS, der immer wieder auch in Deutschland brutale Anschläge verübt hat.