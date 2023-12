Nächtlicher Vorfall in Viersen-Süchteln Polizeihund beißt betrunkenen Randalierer in Viersen

(busch-) Bereits am Samstag, 16. Dezember, hat ein betrunkener Süchtelner (31) nicht nur an der BFT-Tankstelle an der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln randaliert, sondern zuvor bereits in einer Spielhalle. Dort verletzte er nach Polizei-Angaben auch einen anderen Gast. Der Mann muss sich nach diesen und weiteren Vorfällen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.