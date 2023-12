Versuchter Totschlag Prozessauftakt nach brutalem Angriff mit Schere

Nach einem brutalen Angriff mit einer Schere hat jetzt ein Prozess begonnen wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung vor der Schwurgerichtskammer. Angeklagt waren ursprünglich zwei Männer. Jedoch ist ein 42-Jähriger aus Willich aktuell nicht auffindbar. Daher hat die Kammer das Verfahren gegen ihn abgetrennt und an das Amtsgericht verwiesen. Der Anwalt des abwesenden Angeklagten nimmt trotzdem an dem Prozess teil – in der Rolle des Nebenklägers, da sein Mandant auch Geschädigter in diesem Verfahren ist.