Mönchengladbach: Online-Portal der IHK informiert über Bauplanungen

Bauen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wenn in der Nachbarschaft von Unternehmen Wohnungen gebaut werden, können Konflikte zwischen den neuen Nachbarn entstehen. Die IHK bietet Betrieben einen neuen Service, um schon frühzeitig Kritik und Bedenken zu Plänen zu äußern.

Wenn irgendwo neu gebaut wird, dann betrifft das häufig auch Unternehmen in der Umgebung. Denn mit heranrückender Wohnbebauung stellt sich für viele Betriebe die Frage: Könnten sich die neuen Nachbarn eventuell irgendwann von meinem Betrieb gestört fühlen? Damit Unternehmen künftig frühzeitig ihre Einwände bei Bauvorhaben geltend machen können, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ein neues Online-Portal eingerichtet mit dem Namen: Planungsbeteiligung am Mittleren Niederrhein. „Dort veröffentlichen wir für unsere Mitgliedsunternehmen und mögliche Investoren aktuelle Planungsverfahren im IHK-Bezirk“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Dieser neue digitale Service bietet unseren Unternehmen zudem die Möglichkeit, uns auf dem elektronischen Weg Anregungen oder Bedenken zu einzelnen Bauleitplanungen unmittelbar mitzuteilen.“

Flächennutzungspläne und Bebauungspläne regeln, welche Nutzungen von Flächen möglich sind, wo Gebäude platziert werden dürfen und welche Größe Baukörper haben können. „Dementsprechend können natürlich auch Unternehmen von neuen Planungen betroffen sein, weil durch Bauprojekte oder Nutzungsänderungen Konflikte entstehen können“, sagt Silke Hauser, Leiterin des IHK-Bereichs Umwelt, Planen und Bauen. Die IHK Mittlerer Niederrhein hat die Aufgabe, in Planungsverfahren die Belange der Gesamtwirtschaft gegenüber den Gemeinden zu vertreten. Dabei berücksichtigt sie auch die Interessen einzelner Mitgliedsunternehmen. „Mit unserem Portal können sich Unternehmen einen guten Überblick über aktuelle Planungsverfahren verschaffen und sich direkt und digital an uns wenden“, so Steinmetz.