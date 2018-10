Viel Ärger mit Inkasso-Büros in Mönchengladbach

Wer einen Brief eines Inkasso-Büros erhält, sollte prüfen, ob die Forderung berechtigt ist. Foto: dpa-tmn

Mönchengladbach Man muss nicht unbedingt Schuldner sein, um Post vom Inkasso-Büro zu bekommen. Eine Frau sollte 400 Euro zahlen – nur wegen ihres Namens.

Die Inkasso-Branche boomt. Das spüren auch die Mitarbeiter der Verbraucherberatungsstelle in Rheydt. Jährlich kommen bei ihnen Hunderte Beschwerden über Inkasso-Forderungen an.

Treffen kann es jeden. Ein Zahlendreher auf der Überweisung, ein abgelaufener Nachsendeauftrag oder eine Namensgleichheit können dazu führen, dass unangenehme Post ins Haus flattert. Letzteres traf bei einer Frau aus Rheindahlen zu. Ein Inkasso-Büro verlangte von ihr einen Betrag über rund 400 Euro für eine Leistung, die die Frau gar nicht in Anspruch genommen hatte. „Wie sich herausstellte, hatte die Rheindahlenerin den gleichen Namen wie die eigentliche Schuldnerin“, sagt Dreyer. Weitere Recherchen ergaben: Es gab noch mehr Frauen, die das Inkasso-Büro angeschrieben hatte, ebenfalls mit gleichem Namen. Insgesamt hatte es elf Adressermittlungsversuche gegeben. Bei der Suche nach Zahlungssäumigen, die oft und gerne umziehen, werde oft schlampig gearbeitet, sagt der Verbraucherschützer. So auch im Fall der Rheindahlenerin. Die wohnt nämlich seit 25 Jahren an ein und dem selben Ort und trug, als die rechtliche Anordnung zu einer Zahlung erwirkt wurde, noch einen ganz anderen Nachnamen.