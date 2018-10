Mönchengladbach: Vereine stellen sich Odenkirchen vor

Jugendsport in Mönchengladbach

In der Odenkirchener Burggrafenhalle konnten Kinder und Jugendliche viele Vereine kennenlernen und sich über sie informieren. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach In der Odenkirchener Burggrafenhalle konnten Kinder und Jugendliche zahlreiche Vereine kennenlernen.

Der Bereich um die Burgmühle in Odenkirchen gilt seit Jahren als sozialer Brennpunkt. „Viele Kinder, die hier leben, haben kaum die Chance auf Mitgliedschaften in Vereinen ihrer Wahl, und auch die langen Schulzeiten kollidieren zum Beispiel mit vielen Trainingszeiten, aber das gilt nicht für alle Vereine“, weiß Streetworker Hayat Mia , der nun eine Informationsveranstaltung für Kinder und deren Eltern organisiert hatte, auf der sich Vereine vorstellen konnten.

Nicht selten spielen in vielen Familien finanzielle Gründe und die fehlenden Möglichkeiten, die Kinder zum Training zu fahren, eine Rolle. Dass es zahlreiche Möglichkeiten in der Stadt gibt, bewiesen einige Vereine, die sich den Kindern beziehungsweise Jugendlichen und deren Eltern vorstellten. Darunter neben dem FC Germania Geistenbeck und den Red Stars MG zum Beispiel auch der TuS Wickrath. Oberturnwart des Vereins, Karl Weck, freut sich über den zahlreich erschienenen Nachwuchs, lobt die ehrenamtliche Arbeit seines Vereins und ist sich auch der Relevanz von Sport für die Kinder und Jugendlichen bewusst: „Grade nach einem langen Schultag tut die Abwechslung in Form von Sport besonders gut und sorgt für den notwendigen Ausgleich.“