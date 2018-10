Mönchengladbach: Wickrathhahn hat jetzt eine Boulebahn

Mönchengladbach Der Verein für Heimatpflege Wickrathhahn konnte nun eine neue Boulebahn eröffnen. Schon lange Zeit hatten sich die „Boulefreunde Wickrathhahn“ einen eigenen Platz gewünscht, an dem sie ihr Hobby ausüben können.

Sie wandten sich an den Verein für Heimatpflege und trafen bei den Mitgliedern auf Zustimmung. Schnell war klar: Eine dorfeigene Boulebahn muss her. Finanziell konnte das Projekt durch die Kreiswerke Grevenbroich sowie dem städtischen Fördertopf „Bürgerschafliches Engagement“ unterstützt werden. Den Bau der Bahn nahm die Firma Schrievers Garten- und Landschaftsbau in Auftrag, die bereits Erfahrungen im Bau von Boulebahnen gemacht haben, zumal sie im Frühjahr ebenso die Wickrather Boulebahn im Schlosspark erbaute. Die Boulefreunde freuen sich über den Bouleplatz, der bei der Eröffnung auf´s kleinste Detail getestet und unter die Lupe genommen wurde und sogar internationalem Regelwerk entspricht. Auch Zuschauer haben die Möglichkeit, ganz nah am Platz das Spiel zu verfolgen: eine Sitzbank direkt an der Boulebahn ermöglicht auch gehbehinderten Besuchern das Verfolgen des Spieles. Eine Tafel am Rande, auf der die wichtigsten Spielregeln für alle verständlich abgebildet sind, rundet die neue Boulebahn in Wickrathhahn perfekt ab.