Mönchengladbach: German Design Awards für Unternehmen aus Gladbach

Mönchengladbach Das Stadtmauerhaus von Architekt Burkhard Schrammen und die Werbekampagne der Agentur fellowz für Mountainbike-Reifen der Marke Schwalbe haben eines gemein: Sie werden bei den German Design Awards ausgezeichnet.

Zwei Unternehmen aus Mönchengladbach gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen beim renommierten German Design Award. Die Schrammen Architekten BDA erhalten für den Bau des Stadtmauerhauses an der Abteistraße die Auszeichnung für herausragende Designqualität „Special Mention“, wie das Unternehmen mitteilte. Die Jury urteilte: „Der sich über mehrere Ebenen erstreckende skulpturale Baukörper mit seinen großzügigen Fensterfronten präsentiert sich modern, klar und perfekt proportioniert.“ Die Preisverleihung findet am 8. Februar 2019 in Frankfurt statt. Für das Stadtmauerhaus sowie die Zerres Logistikzentrale im Regiopark hatte Schrammen bereits während der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München bei den „Iconic Awards“ Auszeichnungen erhalten. Die Zerres-Zentrale erhielt die Prämierung „Innovative Architecture – Winner“, das Stadtmauerhaus die Prämierung in der Kategorie „Innovative Architecture – Selection“.