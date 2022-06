10 Jahre Frühe Hilfen in Mönchengladbach : Familien-Helfer feiern mit Familien im Tiergarten

Mönchengladbach Seit zehn Jahren bemühen sich die Kooperationspartner des Netzwerks Frühe Hilfen, Familien in Mönchengladbach zu unterstützen. Das Jubiläum wurde jetzt im Odenkirchener Tiergarten gefeiert. Wer alles dabei war.

Wer Geburtstag hat, zumal einen runden, lässt schon gerne mal was springen. Das Mönchengladbacher Netzwerk Frühe Hilfen ist zehn Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gab es einen Tag lang für Familien freien Eintritt in den Odenkirchener Tiergarten. Dessen Leiterin Katrin Ernst erklärte, wie ausgeprägt das Sozialverhalten zum Beispiel bei den Großen Maras ist: Bei ihnen wird das Miteinander großgeschrieben, alle passen auf den Nachwuchs auf.

Menschenkinder werden nicht immer so liebevoll umsorgt, und ihre Bedürfnisse sind sicher noch wesentlich komplexer als die der Tiere. Und weil das so ist, wurde mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahre 2012 das Netzwerk Frühe Hilfen aufgebaut. Es wird seitdem kontinuierlich optimiert, immer enger geknüpft.

Die Eltern vor dem Fernsehgerät, die Kinder an der Spielekonsole – das gab es an diesem Tag im Tiergarten nicht, dafür erlebten die Familien viel Interessanteres: Diana Kutzky, stellvertretende Pflegedienstleitung am Elisabeth-Krankenhaus, legte Affen aus Plüsch einen Verband an. Zwischendurch gab es Hinweise der Tiergarten-Leiterin Katrin Ernst wie diesen: „Wir waren die Ersten, die die seltenen Schweine aus Neuseeland gehalten und gezüchtet haben.“