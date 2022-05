Natur-Kolumne für Mönchengladbach : Urban Gardening für die ganze Familie – versuchen Sie es mal!

Mönchengladbach Unsere Gastautorin ermuntert dazu, für mehr Grün auch mitten in Mönchengladbach zu sorgen. Und sie gibt Tipps, wie das gehen kann.

Ich verlasse als Waldfee heute einmal den Wald. Ich will Ihnen nämlich über eine ganz andere Möglichkeit berichten, wie Ihre Familie einen Betrag zur Natur leisten kann. Vielleicht finden Sie nicht immer die Zeit in den Wald zu fahren? Vielleicht haben Sie keinen Garten? Keinen Balkon? So ein Garten kostet ja auch viel Zeit und es ist eben nicht immer so, dass jede Mietwohnung einen Garten oder eine Terrasse hat. Ich möchte Sie trotzdem ermutigen, immer in den Wald zu gehen oder mit dem Fahrrad bis zum Waldrand zu fahren und dann spazieren zu gehen und mit einem meiner zahlreichen Spiele, die ich an dieser Stelle immer wieder vorstelle, auf Entdeckungsreise zu gehen. Aber nutzen Sie mit Ihren Kindern, Enkeln, Nichten, Neffen oder alleine auch die Chance, die sich in fast jeder Stadt bietet, an Urban Gardening Projekten teilzunehmen.

Sicher kennen die meisten schon den Begriff, gemeint ist das Gärtnern in der Stadt. Denn auch in der Stadt, so richtig mittendrin, können blühende Landschaften entstehen. Das Besondere ist, dass die Arbeit – also das Konzept erstellen, das Kaufen und Anpflanzen – nicht von der Stadtverwaltung durchgeführt wird, sondern von Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt. Dabei ist aber ganz wichtig, zu wissen, dass es sich lohnt, auch einmal genauer zu recherchieren, denn es gibt zahlreiche Förderprogramme, die Gartenprojekte unterstützen.

In Mönchengladbach gibt es viele Projekte, die Sie leicht im Internet finden. Als Beispiele kann ich hier den „Ewilpa“ von Meike Koppmann nennen, der Verein Hey Rheydt hat im Februar auf dem Harmonieplatz in Rheydt eine Aktion gestartet. Gehen auch mal in den Maria-Lenssen-Park an der Mühlenstraße in Rheydt. In dieser kleinen Oase können Sie sich von der Ruhe mitten in der Stadt überraschen lassen. Urban Gardening soll es dort bald geben. Ich selber habe 2018 den „Gemeinschaftsgarten Geneicken“ gegründet – gemeinschaftlich gärtnern auf 1400 Quadratmetern am Stadtrand.

Besuchen Sie auf jeden Fall einmal die Kräuter- und Apothekergärten im Bunten Garten. Hier handelt es sich zwar nicht um ein partizipatives Urban Gardening Projekt, aber man kann dort wirklich viel über Kräuter und Pflanzen lernen. Schön fände ich es auch, wenn mehr Kindergärten das Urban Gardening Projekt für sich entdecken würden. Dort gibt es ganz viele Möglichkeiten der Vernetzung. Der Biogemüse-Anbauer Alexander Friebe von „Zwei Morgen Land“ in Geneicken hat den Kindern des Waldkindergartens „Wilde Hummeln“ aus der Nachbarschaft eine eigene Beetfläche zur Verfügung gestellt. „Mehr von solchen Projekten“, kann ich nur sagen.

Ich könnte noch stundenlang von der Idee des städtischen Gärtnerns schwärmen, aber noch viel lieber wäre es mir, wenn ich Sie mit dieser kleinen Kolumne ermutigen könnte, selber die Initiative zu ergreifen und alleine oder mit der ganzen Familie ins Stadtgärtnern einzusteigen. Einen kleinen Tipp gebe ich auch heute mit. Versuchen Sie mal, Saatkugeln herzustellen! Diese werden dann an wirklich tristen Orten in deinem Viertel verteilt.

Saatkugeln brauchen nur wenige Zutaten: Ton- oder Heilerde (5 Esslöffel), Blumenerde (5 Esslöffel) und Saaten (1 Esslöffel). Für Samenkugeln eignen sich gut robuste Arten wie Ringelblumen, Kornblumen, Kapuzinerkresse, Kamille, Sonnenblumen oder Klatschmohn. Alles wird miteinander vermengt und dann mit Wasser angereichert, bis die Masse schön geschmeidig ist, aber immer noch fest. Daraus formt man kleine Kugeln, die einige Tage trocknen sollten. Saatkugeln halten sich kühl und trocken gelagert bis zu zwei Jahre. Sie können deshalb eine größere Menge produzieren und die Saatkugeln verschenken oder an Stellen ablegen, wo Sie denken, dass es ein bisschen grüner sein darf. Vielleicht sehen Sie dann schon im Sommer, wie es sprießt und grünt. Ich als Waldfee freue mich über alles, was die Städte und die Herzen der Menschen grüner macht. Trauen Sie sich! Ihre Waldfee.