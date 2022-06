Erinnerungen an Mönchengladbach in der Nachkriegszeit : Kindheit zwischen Trümmern und Panzern

Beim ersten Nachkriegsgottesdienst in St. Michael in Holt beobachteten US-Soldaten die Gläubigen. Foto: Stadtarchiv

Mönchengladbach Nach der Flucht aus Westpreußen kehrte der damals zehnjährige Günter Bierwisch mit seiner Familie Ende Mai 1945 in seine Heimat Mönchengladbach zurück. Er hat seine Erinnerungen an eine Stadt aufgeschrieben, in der nur noch wenig war wie vor dem Krieg.