„Spotlight-Shopping“ und Fotoprojekt : Das ist am Freitagabend in der Rheydter City los

Diese beiden Models treten bei der Modenschau auf. Foto: Johannes Hümbs

Mönchengladbach Das nächste „Spotlight-Shopping“ setzt den Fokus auf die Modewelt. Und bei einem Fotoprojekt, das jetzt präsentiert wird, geht es um die Lebenswelt der Rheydter.

Rheydt lebt – und an diesem Freitag, 3. Juni, gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen lebt der Stadtteil im Rahmen des „Spotlight-Shoppings“ erneut auf und zum anderen zeigt das Fotoprojekt „Lebenswelten“ mit einer Projektion auf das Rathaus, wie Rheydter denn genau leben. Dass beide Aktionen am gleichen Tag, aber nacheinander stattfinden, sei ein „absichtlicher Zufall“, heißt es von Veranstalterseite.

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit dem zweiten „Spotlight-Shopping“ in der Rheydter Innenstadt. Alteingesessene Geschäfte sowie neue Händler – vom Friseur, über Secondhand-Shops bis hin zur exlusiven Boutique – präsentieren dabei sich und ihr Angebot. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf Fashion und Style. Dafür findet auf dem Harmonieplatz eine große Modenschau statt. Bei Musik bieten die Rheydter Modegeschäfte an zahlreichen Models die aktuellen Kollektionen dar. Präsentiert werden Damen-, Herren- und Kindermode. Das Angebot ist vielfältig und reicht von praktischer Alltagsmode über edle Abendkleider und schicke Anzüge bis hin zum Traum in Weiß für die Braut.

Die laut Veranstalter „handverlesenen Rheydter Fachgeschäfte“, die an dem Event teilnehmen, haben beim Spotlight Shopping bis 21 Uhr geöffnet. Zum Rahmenprogramm gehört aber auch die Kulinarik der ansässigen Gastronomien bei live gespielter Klaviermusik.

Dies ist eines der mehr als 100 Fotos, die die Lebenswelt der Rheydter veranschaulichen. Foto: PE12

Nach 21 Uhr aber geht das Programm in Rheydt direkt weiter. Dann wird ein Teil des Marktplatzes in eine künstlerische Atmosphäre getaucht: Das Rathaus wird zur Leinwand für eine Fotostrecke mit mehr als 100 Bildern.

Die stammen aus einem Projekt, an dem sich Rheydter Familien, Kinder, Jugendliche und Studierende beteiligt haben. Fotografisch wird beantwortet, wie in Rheydt gelebt wird, welche Vorlieben, Lieblingsorte oder Plätze zum Feiern die Teilnehmer haben. Auch intime Einblicke in private Wohnungen wird es geben, so das Versprechen. Monika Dittrich vom Kinder- und Jugendzentrum PE 12 und Anna Papoulias vom SKM Rheydt haben die Fotostrecke kuratiert, die für zwei Stunden an das Verwaltungsgebäude Markt 12 geworfen wird.

Schon ab 20 Uhr versammeln sich die Teilnehmer – etwa die Familien des Jugendfreizeitheims PE 12, die Frauengruppe „All Rheydt Women“ und das Jugendprojekt „5 Pointz MG“ – an Tischen unter den Platanen am Marktplatz. „Wir laden alle Menschen herzlich ein, gemeinsam mit uns die mitsommerliche Atmosphäre zu genießen und in der langsam einsetzenden Dunkelheit die immer deutlicher werdenden Fotos zu betrachten“, sagt Mitorganisatorin Heike Kox. Die technische Leitung für die Projektion hat David Denker, der bereits im vergangenen Jahr eine künstlerische Projektion auf das Rheydter Rathaus verwirklicht hat.

Hinter der Veranstaltungsreihe „Spotlight-Shopping“ steht derweil die Initiative „Rheydt lebt“ mit Unterstützung der Stadt. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Rheydter Innenstadt zu beleben und das Angebot bekannter zu machen. Ein Schritt in diese Richtung ist das „Spotlight-Shopping“, das von Mai bis September immer am ersten Freitagabend im Monat stattfindet. Mit den besonderen Angeboten sollen Menschen nach Rheydt gelockt werden. Die Auftaktveranstaltung hatte die Themenwelt Wohnen und Einrichten im Fokus. Weitere Schwerpunkte sollen folgen.

(capf)