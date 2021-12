Konzert in Mönchengladbach : Lieder zur Weihnachtszeit in Odenkirchen

Lieder zur Weihnachtszeit in Odenkirchen

Konzert in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weniger gemeinsames Singen als gewohnt, aber dennoch stimmungsvoll: Eine besinnliche Stunde gab es in der Evangelischen Kirche Odenkirchen.

„Es wird nicht immer dunkel sein, hat uns das Kind gezeigt, auch wenn bis heut’ die Finsternis vor unsern Augen steigt“, sang die Altistin Gabriele Jahn in der Evangelischen Kirche Odenkirchen. Ein Lied aus dem Jahr 1998, das in der Vorweihnachtszeit 2021 hohe Aktualität besitzt. „Wir sind froh, überhaupt etwas machen zu können“, sagte Claudia Henseling. Sie ist die Kirchenmusikerin der Evangelischen Gemeinde in Odenkirchen. „Im letzten Jahr ist das Offene Singen ausgefallen, heute findet es ein wenig anders als gewohnt statt: Kein Chor tritt auf, nur wenige Flöten spielten, und es gibt keine neuen Lieder.“