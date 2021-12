Feiertage in Mönchengladbach : So feiern Bewohner und Pfleger Weihnachten im Altenheim

Maria Steses wohnt seit drei Jahren im Altenheim Kamillus. Früher arbeitete sie selbst an Weihnachten. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wie still ist die Nacht in den Pflegeeinrichtungen? Wird in Corona-Zeiten zusammen gefeiert? Welche Rolle spielen Erinnerungen? Und gibt es für Bewohner Geschenke? Ein Pfleger und eine Bewohner teilen ihre Erfahrungen und erzählen, was sie außerdem mit Weihnachten verbinden.