Corona-Regeln in Mönchengladbach : So klappt der Besuch im Altenheim an den Festtagen

Helmut Wallrafen lässt das Gerät am Eingang des Heims seine Temperatur messen. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Eine Übersicht, welche Corona-Regeln in den Einrichtungen gelten, und was Bewohnern von Seniorenheimen an Weihnachten geboten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Pfarr und Holger Hintzen

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Wer seine Liebsten in einer der Mönchengladbacher Pflegeeinrichtungen besuchen möchte, kann dies problemlos machen. Dabei gilt es aber Regeln zu beachten, wie sie die aktuelle Corona-Schutzverordnung vorschreibt – auch an den Festtagen.

In den „öffentlichen“ Bereichen der Häuser gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Besucher müssen symptomfrei sein und einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen Corona-PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Außerdem gibt es an den Eingängen – so berichten es Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der städtischen Sozial-Holding, und Georg Maria Balsen, Sprecher des Mönchengladbacher Cariatsverbandes, – bei allen Besuchern ein Screening. Dabei werden die Kontaktdaten aufgenommen und zusätzlich der Impf- oder Genesenenstatus kontrolliert. Letzterer ist für den Besuch zwar nicht vorgeschrieben, entscheidet aber darüber, wie viele Menschen die Zeit miteinander verbringen können. Gemäß Verordnung dürfen sich Personen, die weder geimpft noch genesen sind, nur mit Angehörigen des eigenen Haushaltes sowie höchstens zwei Menschen eines weiteren Haushaltes treffen.

Dass Ungeimpfte Zutritt zu den Heimen haben, während für das Personal eine Impfpflicht kommt und andernorts 2G-Regeln gelten, hält Wallrafen für „inkonsequent“. Dem Geschäftsfüführer, der seit Pandemiebeginn immer für Vorsicht zum Schutz der Senioren plädiert hat, wäre wohler, wenn ungeimpfte Bewohner sich nur auf eine Weise treffen könnten, die früher schon praktiziert wurde: In einem großen Raum, an separierten Tischen mit Acrylglasscheiben dazwischen.

Die frohe Botschaft für alle Bewohner der Caritas- und Sozial-Holding-Heime lautet: Weihnachten kann trotz Pandemie in festlichem Rahmen begangen werden. Einige Bewohner würden Heiligabend oder die Festtage außerhalb des Heims im Kreis der Familie oder Bekannten verbringen, berichten Wallrafen und Balsen. Für Bewohner, die über Nacht nicht im Haus sind, werden in den Holding-Altenheimen nach der Rückkehr Corona-Tests angeboten.

Aber auch all jene Bewohner, die über die Weihnachtstage in den Einrichtungen bleiben, werden dort eine festliche Atmosphäre erleben. „Es wird in jedem der sechs Heime einen ökumenischen Gottesdienst geben“, sagt Holding-Geschäftsführer Wallrafen. Und auch gemütliches Beisammensein wird möglich sein. Etliches davon spiele sich auf Ebene einzelner Wohngruppen ab, sagt Wallrafen. Gruppenübergreifende Zusammenkünfte seien möglich, sofern sich dabei nicht zu viele Menschen treffen. Zentrale Feiern für alle, etwa in einer Caféteria, wird es in den Altenheimen der Sozial-Holding aber nicht geben, sagt Wallrafen.