Aus dem Ahrtal gerettet : In St. Marien steht jetzt eine Flutkrippe

Mönchengladbach Die Krippe gehört einer Frau, die während der Flutkatastrophe ihr Zuhause verloren hat und über die Weihnachtstage von der Kirchengemeinde beherbergt wird.

In der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien wurde in diesem Jahr nicht nur eine Krippe aufgestellt. Seit dem dritten Advent beherbergt die Gemeinde einen „ganz besonderen Besucher“, wie Pfarrer Hurtz sagt. Mitten in der Kirche steht eine sogenannte Flutkrippe aus dem Ahrtal. Dort konnte sie in diesem Jahr nicht aufgestellt werden.