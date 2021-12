Hinrundenfazit TuRa Brüggen : Die graue Maus im Aufwärtstrend

Fussball-Bezirksliga Bislang war Rang acht die beste Platzierung von TuRa Brüggen in der Bezirksliga – nun mischt das Team von Trainer Jakob Scheller oben mit. Woran liegt das? Der Rückblick auf die Hinrunde.

Im Derby gegen Waldniel konnte TuRa einen zweimaligen Rückstand egalisieren. Bei Straelen II gelang ein 2:1-Erfolg, danach wurde Grefrath mit 3:2 nach Hause geschickt. Torreich ging es mit einem 6:3 gegen Dilkrath weiter. In Neuwerk gab es bei der 1:3-Niederlage zwar den ersten Dämpfer, die Mannschaft zeigte beim 4:1 zwei Wochen später gegen Odenkirchen aber eine Reaktion. In Schiefbahn gab es ein 1:1. Dann kam der bis dato ungeschlagene Tabellenführer Mennrath. Der Ex-Mennrather Sandro Meyer und Daniel Kawohl trafen beim 2:2 und knöpften der „Übermannschaft“ die ersten Punkte ab. Im letzten Hinrundenspiel gegen Willich fiel TuRas Führung bereits in der dritten Minute, am Ende hagelte es aber sechs Gegentore bei der bislang höchsten Saisonpleite. In der Tabelle steht man dennoch derzeit auf Platz drei nach zwölf Spielen.