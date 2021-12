Ratingen : Weihnachtslieder erklingen im Stadion

Ratingen Der Ratinger Heinz Hülshoff lädt für Sonntag, 19. Dezember, zu einem besonderen Weihnachtskonzert. Coronakonform wollen er und befreundete Musiker in der Sportarena Festtagsstimmung verbreiten.

Testzentren Diese fünf Testzentren öffnen am Sonntag extra für Konzertbesucher: Fidus am Ostbahnhof, Joseph-Schappe-Straße 21, 11 bis 16 Uhr; Schlüssel am Markt, Düsseldorfer Straße 1, 13 bis 15 Uhr; Bahnhof Hösel, Bahnhofstraße 1, 12 bis 15 Uhr; Gaststätte zum Kothen, Ritterskamp 13 (Lintorf), 8 bis 10.30 Uhr und TuSfit, Brandsheide 80 (Lintorf), 11 bis 14 Uhr.

Die Durchführung des Konzerts liegt ihm aus mehreren Gründen am Herzen: „Das Konzert ist gleichzeitig eine Benefizveranstaltung für die Ratinger Lebenshilfe“, so der Betreiber des Europäischen Hofes. Der Erlös bleibt also in der Stadt und kommt mit geistiger Behinderung Menschen zugute. Hülshoff ist der Lebenshilfe seit vielen Jahren verbunden, die Unterstützung ist Herzenssache.