Hochstraße in St. Tönis : Weihnachtslieder singen am Seulenhof

St. Tönis Einen Tag vor Heiligabend soll es auf der Hochstraße in St. Tönis besinnlich zugehen. Dann gibt es dort ein Mitsingkonzert, wenn die dann gültigen Corona-Vorschriften es zulassen.

Im Seulenhof an der Hochstraße 26 in St. Tönis findet am 23. Dezember ein Weihnachts-Mitsing-Konzert statt – bewirtet von der Vinothek und organisiert von deren Inhaberin Eva Engelbrecht und dem St. Töniser Musiker Ralf Küntges. Beide haben zur Pandemie-Zeit jede Möglichkeit genutzt, um durch Live-Konzerte und besondere kleine Events ein Stück Normalität in den Alltag zu zaubern. „Diesmal“, so Eva Engelbrecht, „soll etwas ganz Besonderes sein.“ Ein Dankeschön an alle, die in den vergangenen Monaten gekommen sind. Es wird keinen Eintritt geben, eine Spende für den Verein „Apfelblüte“ dürfen die Besucher aber gern entrichten.