Projekt der Musikschule in Mönchengladbach : Weihnachtskonzert auf Abruf

Der Carl-Orff Saal wurde für die Aufzeichnung des Weihnachtskonzertes festlich geschmückt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach 136 Schüler, zehn Lehrer, elf Stunden und sieben Kameras: All das hat es gebraucht, um das Weihnachtskonzert der Musikschule aufzuzeichnen. Denn trotz Pandemie ist Aufgeben für die jungen Musiker keine Option.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silke Jüngermann-Schnettler

Frederick Abt war echt enttäuscht. Der 17-jährige Geiger ist Konzertmeister des Jugendsinfonieorchesters, am 11. Dezember hätte das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Kaiser Friedrich-Halle stattfinden sollen. Das Konzert auf der großen Bühne ist für ihn immer ein wichtiger Teil von Weihnachten. „Gemeinsam mit meinen Freunden Musik zu machen, ist für mich das Schönste. Das ist für mich auch ein Stück Familie.“

Doch es gibt einen Trost, auch für die Zuschauer: Die Musikschule hat den 11. Dezember genutzt, um das Weihnachtskonzert aufzuzeichnen. 136 Schüler und zehn Lehrer haben elf Stunden lang mit sieben Kameras aufgezeichnet. 40 Stunden lang hat die ehemalige Musikschülerin Lucia Heiwolt geschnitten. Für die Redebeiträge ist Oberbürgermeister Felix Heinrichs zuständig. Warum auch er sich die Zeit genommen hat? „Kinder und Bildung sind mir wichtig“, sagt Heinrichs. „Und ich stärke gerne eine städtische Institution, die durchgängig hervorragend arbeitet.“ Jugendlich verschmitzt trägt er zwischen den Musikblöcken zum Beispiel das Gedicht „Die Weihnachtsmaus“ von James Krüss vor.

„Unsere Kinder mussten schon auf so viel verzichten. Uns kam es in erster Linie darauf an, ihnen nicht auch noch dieses Ziel zu nehmen“, erklärt Stefan Vörding, Fachleiter für Blechblasinstrumente. Als Vörding sein Jugendblasorchester über die Absage informierte, sah er lauter lange Gesichter. „Wir machen trotzdem etwas“, stellte er klar. Da hat das ganze Orchester applaudiert.

Das Konzert wurde unter den vorgeschriebenen 2G-Bedingungen aufgezeichnet, zusätzlich haben alle Beteiligten vorher einen Corona-Test gemacht. „Wir wollen unseren Schülern auch ein Vorbild sein, sich von der Krise nicht lähmen und unterkriegen zu lassen“, sagt Christian Malescov. „Unsere Devise schon während der ganze Pandemie ist: Wir nutzen allen Spielraum, den wir haben, und werden kreativ.“

Dafür ist kurz vor Weihnachten auch das Fensterkonzert des Nachwuchs-Holzbläserensemble „Wirbelwind“ von Annelise Lickfett und Monika Lamertz-Heithausen ein Beispiel: In einem ebenerdigen Raum der Musikschule wird bei offenen, bodentiefen Fenstern musiziert. Die Zuschauer stehen draußen in der Kälte auf der Wiese und schauen in die hell erleuchteten Rechtecke.

Bei der Aufzeichnung des Weihnachtskonzerts im Carl Orff-Saal hängen große goldene Glaskugeln von der Decke, die Bühne ist mit Tannenzweigen geschmückt. Einige Kinder und Jugendliche tragen rot-weiße Bommelmützen. Das Programm ist eine Mischung aus stimmungsvollen Weihnachtsliedern wie Rutters „Christmas Lullaby“ und eingängigen Stücken wie Piazollas „Libertango“ oder der Kanon „Dona nobis pacem“. Die Professionalität der Arbeit ist erstaunlich, gerade angesichts der vielen ausgefallenen Proben. Dazu trägt auch der Geigenlehrer und studierte Tonmeister Rüdiger Blömer bei, dessen freundlich-bestimmte Stimme aus dem Off für hohe Tonqualität sorgt. „Herr Blömer kann halt alles“, sagt der junge Geiger Frederik. Blömer ist auch Hauskomponist der Musikschule. Dazu passt, was der Oberbürgermeister zu Beginn in seiner Konzerteinführung sagt: „Wir haben unbeschreibliche Talente in unserer Musikschule.“

Am Ende treten das Jugendsinfonieorchester und der Newkammerchor gemeinsam auf –das ist musikalisch überzeugend und sorgt für intensive Weihnachtsstimmung. Am ersten Weihnachtstag direkt nach dem Weihnachtsbraten kann sich jeder davon überzeugen – außer Felix Heinrichs. Erstens ist er Vegetarier und zweitens besucht er um diese Zeit hilfsbedürftige Menschen bei der Gemeinschaft Sant´ Egidio. Der Oberbürgermeister stellt aber klar: „Natürlich werde ich mir das Konzert noch am ersten Weihnachtstag anschauen.“