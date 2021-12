Ansteckende Corona-Variante : Neun Mönchengladbacher sind mit Omikron infiziert

Mönchengladbach Freitag ist der erste Fall bekannt geworden. Mittlerweile sind weitere Infektionen mit der besonders ansteckenden Virusvariante nachgewiesen.

Die als besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus ist bei weiteren Mönchengladbachern nachgewiesen worden. Wie ein Stadtsprecher auf Anfrage am Mittwoch berichtete, sind mittlerweile neun Omikron-Fälle in Mönchengladbach bestätigt. Das Gesundheitsamt habe umgehend mit der Kontaktnachverfolgung begonnen.

Der erste Omikron-Fall in Mönchengaldbach war am vergangenen Freitag bekannt geworden – nachdem in vielen anderen Städten die Virusvariante bereits zuvor nachgewiesen worden war. Auch als dieser Fall bekannt wurde, ordnete das Gesundheitsamt den Angaben eines Stadtsprechers zufolge umgehend die Quarantäne für alle Kontaktpersonen des nachweislich mit der Virusvariante infizierten Bürgers an. Mittlerweile seien alle Kontaktpersonen ermittelt und telefonisch kontaktiert worden, teilte ein Sprecher am Mittwochnachmittag mit.