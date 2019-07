Zusammenschluss prüfen : Krankenhaus Neuwerk arbeitet wohl bald in noch größerer Klinik-Familie

Paul Neuhäuser ist Sprecher der Geschäftsführung der St. Augustinus-Kliniken gGmbH mit Sitz an der Stresemannallee in Neuss. In den Einrichtungen der Gruppe arbeiten 5400 Menschen. Foto: Ludger Baten

Neuwerk Die Neusser St. Augustinus Gruppe, zu der die 310-Betten-Klinik an der Dünner Straße seit 2007 gehört, prüft einen Zusammenschluss mit der ebenfalls katholisch orientierten Kplus-Gruppe. Ein Zusammengehen mit dem in Solingen ansässigen Betreiber von Kranken- und Seniorenhäusern ließe ein Unternehmen mit 9000 Beschäftigten entstehen.

Die St. Augustinus Gruppe macht nach eigenen Angaben mit etwa 5400 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa 325 Millionen Euro und betreibt im Rheinland an mehr als 80 Standorten Krankenhäuser, Psychiatrien und Reha-Kliniken. Zudem ist sie in der Senioren- und Behindertenhilfe sowie in der Kranken- und Gesundheitspflege-Ausbildung aktiv. Zur Gruppe gehören die Korschenbroicher Niederrheinklinik und die Savita Rehabilitations- und Gesundheits GmbH, die eine Filiale in Mönchengladbach hat. Die Kplus Gruppe betreibt mit etwa 3200 Mitarbeitern Kranken- und Seniorenhäuser und bietet Inklusionsarbeit für Menschen mit Behinderung an, das alles an mehr als 30 Standorten im Raum Solingen, Leverkusen, Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Sie setzt im Jahr etwa 207 Millionen Euro um.