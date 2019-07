Im September in Mönchengladbach : Anmelden für die „Lange Nacht der Industrie“

Mönchengladbach Die Plätze für die Rundreisen zu den Industriebetrieben sind immer lange im Voraus ausgebucht. Diesmal öffnen sechs Unternehmen aus Mönchengladbach ihre Werkstore für Besucher.

Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Industrieunternehmen wird am 19. September in Mönchengladbach geboten: Zwischen Rhein und Ruhr lädt die Lange Nacht der Industrie zum neunten Mal zu spannenden Firmenbesuchen ein. Ab sofort können sich Interessierte anmelden. „Als wirtschaftliches Rückgrat sind die Industriebetriebe innovative und moderne Arbeitgeber und Ausbilder“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Mit der Langen Nacht der Industrie soll der Bevölkerung gezeigt werden, wie und was diese Unternehmen produzieren und warum sie so erfolgreich sind. „Wir hoffen, dass vor allem auch Schüler und Studierende unser Angebot nutzen“, sagt Steinmetz. „Denn die Begeisterung für Technik und innovative Prozesse – und damit verbunden vielleicht sogar den Wunsch, eines Tages in der Industrie zu arbeiten – können wir nicht früh genug wecken.“