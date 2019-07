Mönchengladbach Jasmin Pulver leitet das Tierheim in Mönchengladbach. Im RP-Interview spricht sie über ausgesetzte Tiere in der Ferienzeit - und darüber, ob man als Tierschützerin überhaupt Fleisch essen darf.

Pulver Mit Tierquälerei werden wir eigentlich nicht konfrontiert. Es geht eher um Vernachlässigung. Wir bekommen Hunde mit Lymphdrüsenkrebs oder Tumoren am ganzen Körper. Oder auch Kaninchen mit sogenannten Mammutzähnen, die so lang sind, dass sie wieder nach innen wachsen.

Pulver Wir hatten schon eine Vogelspinne, einen Leguan oder Pythons. Die Schlangen haben wir in den Terrazoo weitergegeben. Auch Schildkröten sind häufiger dabei. Nicht so exotisch, aber auch nicht alltäglich waren die Teichfische, die neulich zu uns gebracht wurden. Sie stammten aus schlechter Haltung, viele waren schon tot. Dadurch, dass wir die toten Fische rausgefischt und das Wasser gewechselt haben, konnten wir die restlichen retten.

Pulver Ja, wir haben zwei Hunde, die seit 2012 bei uns sind. Oder eine Katze, die sogar schon seit 2008 im Tierheim lebt. Sie will wohl auch gar nicht weg, denn sie zeigt sich immer recht unfreundlich Besuchern gegenüber. Die Tiere bleiben so lange bei uns, wie das Leben für sie lebenswert ist.

Pulver Das Problem, dass Tiere zu Weihnachten verschenkt werden und dann im Tierheim landen, weil es anstrengend wird, tritt nicht mehr so oft auf. Die Kampagnen haben gewirkt. Es gibt schon Urlaubsopfer, Tiere, die ausgesetzt werden, weil sie nicht mit in den Urlaub genommen werden können, aber das ist wirklich überflüssig. Sie können in Tierpensionen untergebracht werden, von denen es viele gibt. Ein Blick ins Internet reicht. Auch wir nehmen Tiere in Pension.